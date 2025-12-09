Incidente frontale tra auto e bus pieno di studenti | morto il conducente della vettura ci sono feriti Strada chiusa

Un incidente frontale tra un'auto e un bus pieno di studenti si è verificato questa mattina a Maniago, in provincia di Pordenone. L’incidente ha causato la morte del conducente dell’auto e diversi feriti. La strada è stata chiusa al traffico per permettere i soccorsi e le operazioni di messa in sicurezza.

MANIAGO (PORDENONE) - Lo scontro frontale tra un'auto e un bus di linea gremito di studenti. L'incidente è avvenuto nella mattinata di martedì 9 dicembre lungo la strada. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Incidente frontale tra auto e bus pieno di studenti: morto il conducente della vettura, ci sono feriti. Strada chiusa

Approfondisci con queste news

Una ragazzina di 13 anni è rimasta ferita in un incidente stradale tra due auto in via Tasso, a Napoli; una delle vetture ha invaso la corsia opposta, provocando uno scontro frontale - facebook.com Vai su Facebook

Incidente a Roma: frontale su via Salaria, morta una donna di 60 anni ift.tt/XRvq7n0 Vai su X

Schianto frontale sulla Regionale 29 a Corneliano d’Alba: grave un uomo - Nell'incidente coinvolti altri due mezzi, senza conseguenze per gli occupanti ... Da targatocn.it