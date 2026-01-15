Per la stagione di Piccoli palchi al Teatro Odeon di Latisana Le rocambolesche avventure

La stagione 2025/2026 di Piccoli Palchi al Teatro Odeon di Latisana propone

La stagione 20252026 di Piccoli Palchi, che fa capo all' Ente Regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia, presenta a Latisana Le rocambolesche, teatro d' attore e narrazione, vincitore del Premio del pubblico Piccolo Palchi 2425. Interpreti Alberto Branca, Annalisa Arione, Dario De Falco in collaborazione con Annalisa Cima, con le musiche di Enrico Messina. La produzione è della Compagnia Arione De Falco. Sul “piccolo palco” si raccontano le rocambolesche avventure dell'orso Nicola, del ragnetto Eugenio e del moscerino che voleva vedere il mondo e che rese tutti felici. Lo spettacolo, che è della durata di 60 minuti e che è idoneo ad un pubblico dai 5 anni in sù, si terrà al Teatro Odeon, sabato 24 gennaio, alle 17. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

