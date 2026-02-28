Durante la serata delle cover al Festival di Sanremo 2026, si è assistito a un momento particolare tra Laura Pausini e Gianluca Grignani. L’artista ha rivolto una battuta rivolta alla collega, dicendo: “Così la posso chiamare”. L’episodio ha attirato l’attenzione del pubblico e dei media presenti, creando un momento di discussione tra i presenti in sala.

Durante la serata cover il cantautore punge Laura Pausini davanti all’Ariston. Sullo sfondo la diffida per “La mia storia tra le dita” e l’accordo raggiunto dopo mesi di tensioni legali C’era grande attesa per l’incontro televisivo tra Laura Pausini e Gianluca Grignani durante la serata delle cover al Festival di Sanremo 2026. Secondo la scaletta ufficiale, è stata proprio Laura Pausini a presentare Gianluca Grignani in duetto con Luché per il brano Falco a metà. Al termine della performance, mentre solo Carlo Conti si avvicinava a consegnare i fiori a Grignani, l’artista ha colto l’occasione per lanciare una frecciatina alla cantante: “C’è anche il numero di Laura Pausini dentro? Così la posso chiamare”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Stoccata di Grignani a Pausini dal palco di Sanremo: “Così la posso chiamare”

