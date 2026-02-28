Sanremo 2026 Gianluca Grignani | C’è il numero della Pausini? Così la posso chiamare

Durante la quarta serata del Festival di Sanremo 2026, Gianluca Grignani ha fatto una battuta in diretta tv chiedendo se avesse il numero di Laura Pausini, aggiungendo che così poteva chiamarla. La frase ha attirato l’attenzione del pubblico e dei media, considerando il diverbio tra i due avvenuto alcuni mesi prima. La scena si è svolta davanti alle telecamere, creando immediatamente scompiglio tra gli spettatori.

Era uno dei momenti più attesi della quarta serata del Festival di Sanremo 2026 e le aspettative non sono state deluse: Gianluca Grignani, infatti, ha lanciato in diretta tv una frecciatina nei confronti di Laura Pausini per via di un diverbio che i due hanno avuto diversi mesi fa. Il cantante, ospite della kermesse per duettare con Luché con il brano Falco a metà, è stato regolarmente presentato da Laura Pausini senza particolari accadimenti. Al termine dell’esibizione, invece, Carlo Conti ha salutato i due artisti donando loro, come di consueto i fiori di Sanremo. Gianluca Grignani, nel prendere il mazzo di fiori ha quindi chiesto: “C’è anche il numero di Laura Pausini dentro? Così posso chiamarla”. 🔗 Leggi su Tpi.it

