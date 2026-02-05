Striscia tapiro a Laura Pausini e la ' stoccata' a Grignani | A Sanremo mi dirai cosa è successo Poi le parole sui fan di Mengoni

La cantante Laura Pausini riceve un tapiro d’oro e si prepara a salire sul palco di Sanremo 2026, questa volta come co-conduttrice con Carlo Conti. Durante la trasmissione, l’artista ha lanciato una stoccata a Gianluca Grignani, commentando con ironia un episodio che accadrà a Sanremo, e ha parlato anche dei fan di Marco Mengoni. La sua presenza sul palco più famoso della musica italiana si fa sempre più concreta, mentre i commenti tra battute e frecciate diventano parte della sua attesa avventura.

Tapiro d'oro per Laura Pausini, la cantante che presto sarà sul palco dell'Ariston al fianco di Carlo Conti nella conduzione di Sanremo 2026. Raggiunta dall'inviato di Striscia la Notizia, Valerio Staffelli, Laura Pausini ha ricevuto il premio dorato del famoso tg satirico di Canale 5 mentre si.

