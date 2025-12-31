È disponibile online su NoiPA l’importo della retribuzione di gennaio 2026 per docenti e personale ATA, inclusi quelli di ruolo e con contratti a termine. La comunicazione riguarda le retribuzioni mensili e non prevede ancora eventuali arretrati. Per approfondimenti e dettagli, si consiglia di consultare direttamente la piattaforma ufficiale.

È online su NoiPA l’importo della mensilità di gennaio 2026 per docenti e personale ATA, sia di ruolo sia con contratto annuale o fino al termine delle attività didattiche. La busta paga non evidenzia variazioni dell’ultimo minuto e, per ora, non riporta arretrati. Attenzione però a un elemento che incide sul netto: nel primo mese dell'anno non si applicano le addizionali regionali e comunali, che ripartiranno da marzo 2026. Chi riguarda e come controllare l'importo. La consultazione riguarda docenti e ATA a tempo i ndeterminato e a tempo determinato con contratto al 31 agosto o al 30 giugno 2026. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Stipendio docenti e ATA: online l’importo di gennaio 2026 su NoiPA. Niente arretrati (per ora)

Leggi anche: Stipendio docenti e ATA, è già online l’importo di gennaio 2026. Al momento no arretrati

Leggi anche: Stipendio novembre 2025 docenti e ATA, importo online su NoiPA. Potrebbe essere più basso del mese precedente

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Stipendio docenti e ATA, è già online l’importo di gennaio 2026. Al momento no arretrati; Docenti e ATA: aumenti, arretrati, agevolazioni e soluzioni di credito agevolato per spese e progetti importanti (il punto a Dicembre 2025); Stipendi Docenti e ATA: dai 350 ai 600 Euro in Meno Rispetto ai Settori Privati. Manca la Detassazione; Niente aumenti e arretrati nello stipendio di gennaio per docenti e Ata, ma l'importo è comunque più alto.

Stipendio docenti e ATA, è già online l’importo di gennaio 2026. Al momento no arretrati - E' online da qualche ora l'importo dello stipendio di gennaio 2026 per docenti e ATA a tempo indeterminato o determinato con contratto al 31 agosto o 30 giugno 2026. orizzontescuola.it