Stellantis punta su elettrico e ibrido | il diesel resta una risorsa nella transizione verso la mobilità sostenibile

Stellantis ha deciso di continuare a produrre motori diesel, anche mentre investe massicciamente in veicoli elettrici e ibridi. La scelta nasce dalla necessità di offrire opzioni diverse ai clienti, soprattutto in paesi dove la transizione energetica è più lenta. Per esempio, il gruppo lancerà nuovi modelli con motori diesel nei prossimi mesi, mantenendo così una presenza stabile sul mercato.

Il gruppo automobilistico Stellantis adotta una strategia ponderata nell’era della mobilità elettrica, scegliendo di non abbandonare immediatamente il diesel, ma di affiancarlo a una crescente offerta di veicoli a batteria e ibridi. Questa decisione, dettata da un’analisi attenta delle dinamiche di mercato e delle esigenze dei consumatori, riflette la consapevolezza che la transizione verso una mobilità a zero emissioni sarà un processo graduale e complesso, non una rivoluzione improvvisa. Il contesto di un’industria in trasformazione. L’industria automobilistica globale è al centro di una profonda trasformazione, spinta dalle normative ambientali sempre più stringenti e dalla crescente domanda di veicoli a basse emissioni.🔗 Leggi su Ameve.eu

