Steiner stupito mercato precoce | Se un pilota pensa già al 2027 dove trova la motivazione?

Nel mondo della MotoGP, il manager di Tech3 si è detto sorpreso dal fatto che alcuni piloti pensino già al 2027, chiedendosi dove trovino la motivazione. La stagione si è appena aperta e il team si prepara a vivere un anno intenso, con Steiner che ha assunto il ruolo di amministratore. La competizione e le strategie sono al centro di questa fase iniziale.

Un nuovo capitolo si apre nel paddock della MotoGP con Tech3 che affronta una stagione particolarmente vivace: Günther Steiner entra nel ruolo di amministratore delegato e si confronta con regole consolidate, in un contesto dove i nomi nuovi coabitano con veterani e dove le prospettive per il 2027 guidano le trattative. Insieme a rookie come Toprak Razgatlioglu e Diogo Moreira, il team sta misurando i ritmi di una realtà competitiva e in continuo mutamento. Steiner ha riconosciuto una dinamica del mercato particolarmente rapida, sorprendendo per la velocità con cui si muovono le discussioni anche prima dell’avvio ufficiale della stagione. «La velocità del mercato è sorprendente», ha dichiarato, «devo abituarmi» a una normalità diversa da quella cui è abituato. 🔗 Leggi su Mondosport24.com © Mondosport24.com - Steiner stupito mercato precoce: "Se un pilota pensa già al 2027, dove trova la motivazione? Mercato Lazio, Guendouzi sempre più lontano dai biancocelesti! Nuovi contatti col Fenerbahce, Fabiani pensa già al sostitutoLe strade della Lazio e di Mattéo Guendouzi sembrano destinate a separarsi in questa finestra invernale. Leggi anche: Rutte in pressing sull’Europa: “Se non si riarma, sicurezza a rischio già nel 2027”