Rutte in pressing sull’Europa | Se non si riarma sicurezza a rischio già nel 2027

Il segretario della Nato, Mark Rutte, ha sottolineato l'importanza di rafforzare la difesa europea, avvertendo che, senza un adeguato riarme, la sicurezza potrebbe essere compromessa già entro il 2027. Le sue parole evidenziano la crescente attenzione verso l’autonomia militare dell’Europa, in un contesto di tensioni internazionali e di necessità di investimenti nel settore della difesa.

Ogni scusa è buona per rilanciare il riarmo, per Mark Rutte. E anche oggi il segretario della Nato ha pensato bene di lanciare un nuovo messaggio per incentivare lo shopping militare, sventolando lo spauracchio della sicurezza dei cittadini europei. Per Rutte, se l’Europa allentasse il suo sostegno verso l’Ucraine e non potenziasse la sua difesa, allora ci sarebbero rischi per la sicurezza del continente. Già, a suo giudizio, dal 2027, come sostenuto dal segretario della Nato citando alcune valutazioni di intelligence. Rutte rilancia il riarmo parlando di minacce alla sicurezza europea . Rutte lancia un nuovo appello ai Paesi europei, chiedendo loro di aumentare la spesa per la difesa sulla base di quanto stabilito nel vertice dell’Aja di giugno. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

