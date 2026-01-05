Mercato Lazio Guendouzi sempre più lontano dai biancocelesti! Nuovi contatti col Fenerbahce Fabiani pensa già al sostituto

Il mercato della Lazio si infittisce di novità: Guendouzi sembra sempre più distante dai biancocelesti, con nuovi contatti avviati con il Fenerbahce. Intanto, Fabiani sta valutando già i possibili sostituti, anche all’interno della Serie A, per rafforzare il reparto e garantire continuità alla squadra.

Mercato Lazio, Guendouzi sempre più lontano dai biancocelesti! Contatti col Fenerbahce, Fabiani pensa già al sostituto: può arrivare dalla Serie A Le strade della Lazio e di Mattéo Guendouzi sembrano destinate a separarsi in questa finestra invernale. Secondo gli aggiornamenti di Gianluca Di Marzio, i contatti tra la dirigenza capitolina e il Fenerbahce proseguono spediti.

