Carlo Conti conferma l'addio a Sanremo | Dopo il 2026 passo la mano è pronto Stefano De Martino

Carlo Conti chiude la porta a Sanremo 2027 su Chi: "Giusto lasciare spazio ad altri". Ma sulla possibilità di tornare in futuro non esclude nulla: "Nella vita non si sa mai". Le porte sono aperte per Stefano De Martino.🔗 Leggi su Fanpage.it

Chi condurrà Sanremo dopo Carlo Conti? Il nome vi lascerà sbalorditi: non è Stefano De Martino!Il nome che prenderà il posto di Carlo Conti alla guida di Sanremo ha sorpreso tutti: non sarà Stefano De Martino.

Sanremo, corsa a tre per il ruolo di conduttore dopo Carlo Conti: Stefano De Martino, Nicola Savino e FiorelloStefano De Martino si propone come favorito per condurre Sanremo dopo Carlo Conti, anche grazie alla sua recente esperienza televisiva.

Sanremo 2026, Carlo Conti oggi da Mattarella con la Pausini e i big del FestivalAAi microfoni di RTL 102.5, il direttore artistico di Sanremo ha annunciato l’imminente incontro al Quirinale con il Presidente Mattarella, insieme a Laura Pausini e ai cantanti in gara, per celebrare ... tg24.sky.it

Pilar Fogliati a Sanremo 2026, Carlo Conti conferma: quando ci sarà e cosa faràCarlo Conti ha confermato la presenza di Pilar Fogliati al Festival di Sanremo 2026: da qualche mese l'attrice sta vivendo un'appassionata storia d'amore con Fabio Paratici ... corrieredellosport.it

Stefano De Martino potrebbe condurre Sanremo 2027! Arriva il NO di Carlo Conti al rinnovo facebook

La nuova copertina della settimana è quella più attesa dell’anno: Carlo Conti, conduttore e direttore artistico del Festival, con tutti gli artisti in gara a Sanremo 2026 Vi aspettiamo domani in edicola e...che il Festival abbia inizio! #Sanremo2026 x.com