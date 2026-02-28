Stefano De Martino a Sanremo 2027 con Antonella Clerici le voci sulla presenza con Carlo Conti per l' annuncio

Stasera si attende l’annuncio ufficiale di Sanremo 2027, con rumors che vedono Stefano De Martino tra i partecipanti alla finale all’Ariston. Circolano voci anche su una possibile presenza di Antonella Clerici, mentre si parla di un coinvolgimento di Carlo Conti per l’annuncio. Al momento, non ci sono conferme ufficiali su chi salirà sul palco o sulla scaletta della kermesse.

Stefano De Martino dovrebbe essere il conduttore del Festival di Sanremo 2027 insieme ad Antonella Clerici: durante la serata finale sarebbe attesa la sua presenza al fianco di Carlo Conti, per uno storico “passaggio del testimone” in diretta. L’annuncio, anticipato da vari indizi e indiscrezioni, rappresenta una novità assoluta nella storia recente della kermesse. Annuncio a Sanremo, Stefano De Martino sul palco? Il passaggio di consegne dovrebbe avvenire in diretta, davanti al pubblico del Festival di Sanremo e alle telecamere di Rai 1. Poco dopo le 23 di sabato 28 febbraio, durante la finale al Teatro Ariston, Carlo Conti dovrebbe scendere in platea per uno scambio di battute con Stefano De Martino. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Sanremo, nel 2027 il timone a Stefano De Martino e Antonella Clerici

