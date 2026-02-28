sanremo nel 2027 il timone a stefano de martino e antonella clerici

Nel 2027, il Festival di Sanremo vedrà alla guida Stefano De Martino e Antonella Clerici, mentre Carlo Conti si appresta a consegnare ufficialmente il testimone. La coppia sarà protagonista dell'edizione successiva, sostituendo il conduttore che ha condotto la manifestazione negli anni precedenti. La conferma arriva direttamente da fonti ufficiali legate all'organizzazione dell'evento.

Carlo Conti si prepara a passare ufficialmente il testimone del Festival di Sanremo a Stefano De Martino. Il passaggio di consegne – destinato a segnare un momento simbolico per la storia recente della kermesse – avverrà questa sera sul palco del Teatro Ariston, nel corso della finale della 76esima edizione. Lo apprende LaPresse da fonti qualificate, secondo cui l’annuncio sarà inserito nel momento conclusivo della serata, davanti al pubblico in sala e ai milioni di telespettatori collegati. Si chiude così un ciclo e se ne apre un altro, nel segno della continuità ma anche del rinnovamento. Conti, che ha guidato il Festival con uno stile... 🔗 Leggi su Lapresse.it

