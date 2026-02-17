Sanremo 2027 | Antonella Clerici favorita Rai valuta svolta dopo Conti e De Martino
Antonella Clerici si guadagna il ruolo di favorita a Sanremo 2027 dopo il forfait di De Martino, che ha deciso di non partecipare alla prossima edizione. La Rai sta valutando una svolta nella conduzione, considerando anche il recente successo di Clerici in altre trasmissioni. La decisione finale potrebbe arrivare già nelle prossime settimane, mentre i produttori monitorano attentamente la situazione.
Sanremo 2027: Antonella Clerici in Pole Position, De Martino Ko. La Rai Rivede le Carte. Sanremo 2027 potrebbe avere una nuova conduttrice: Antonella Clerici, al momento favorita per succedere a Carlo Conti. La decisione, a quanto emerso da Viale Mazzini, rappresenta una svolta rispetto alle previsioni che davano per certo Stefano De Martino al timone della kermesse. L’obiettivo, secondo quanto riferito, è garantire stabilità al Festival e tutelare la carriera del conduttore napoletano. Il Ciclo di Conti si Conclude, Apre la Corsa alla Successione. Carlo Conti è intenzionato a chiudere la sua esperienza sul palco dell’Ariston con l’edizione del 2026, ponendo fine a un periodo di grande successo per il Festival.🔗 Leggi su Ameve.eu
Leggi anche: Il conduttore di Sanremo 2027: la Rai corteggia ancora Conti ma De Martino è pronto, Amadeus sarebbe l’imprevisto
Leggi anche: Ascolti tv del 5 dicembre, Antonella Clerici regina della Rai. De Martino perde posizioniLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Sanremo 2027, è già iniziato il toto-conduttore: Antonella Clerici in pole position; Mariah Carey regina del backstage, Antonella Clerici verso Sanremo 2027 e torna la pace tra Chiara Ferragni e Giulia De Lellis; Sanremo 2027: parte il toto conduttore. Favorita Antonella Clerici; Lucio Presta, la sua verità sulla rottura con Amandeus: Giovanna Civitillo lavora contro di me.
Sanremo 2027, Antonella Clerici verso la conduzioneSecondo quanto riferito da Il Messaggero infatti il prossimo anno, alla conduzione del Festival di Sanremo 2027, potrebbe esserci nientemeno che Antonella Clerici. Il quotidiano ha tuttavia precisato ... novella2000.it
Sanremo 2027, colpo di scena sul successore di Conti: non sarà De Martino, ecco il nome (retroscena)Chi subentrerà al Festival di Sanremo dopo l'addio di Carlo Conti? Non sarebbe ancora giunto il momento di Stefano De Martino ... gossipetv.com
“Al momento della diagnosi mi sono spaventata. Oggi so che sto bene, che devo fare i controlli, ma provo a non pensarci. Ho imparato ad avere più cura del mio corpo". Antonella Clerici si racconta a tutto tondo e parla della sua carriera e del momento delicat facebook
! The Voice di Antonella Clerici batte Maria De Filippi. #TheVoiceKids con 3.4 milioni e il 23,3% su Rai 1. Su Canale 5 #CèPostaPerTe, con ospite Gerry Scotti, crolla a 3.272.000 e 22,1%. È la puntata meno vista. #AscoltiTv #TheVoic x.com