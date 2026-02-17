Sanremo 2027 | Antonella Clerici favorita Rai valuta svolta dopo Conti e De Martino

Antonella Clerici si guadagna il ruolo di favorita a Sanremo 2027 dopo il forfait di De Martino, che ha deciso di non partecipare alla prossima edizione. La Rai sta valutando una svolta nella conduzione, considerando anche il recente successo di Clerici in altre trasmissioni. La decisione finale potrebbe arrivare già nelle prossime settimane, mentre i produttori monitorano attentamente la situazione.

Sanremo 2027: Antonella Clerici in Pole Position, De Martino Ko. La Rai Rivede le Carte. Sanremo 2027 potrebbe avere una nuova conduttrice: Antonella Clerici, al momento favorita per succedere a Carlo Conti. La decisione, a quanto emerso da Viale Mazzini, rappresenta una svolta rispetto alle previsioni che davano per certo Stefano De Martino al timone della kermesse. L’obiettivo, secondo quanto riferito, è garantire stabilità al Festival e tutelare la carriera del conduttore napoletano. Il Ciclo di Conti si Conclude, Apre la Corsa alla Successione. Carlo Conti è intenzionato a chiudere la sua esperienza sul palco dell’Ariston con l’edizione del 2026, ponendo fine a un periodo di grande successo per il Festival.🔗 Leggi su Ameve.eu

