Iran Donald Trump incoraggia i manifestanti a rovesciare il regime
Il 13 gennaio, Donald Trump ha pubblicato un messaggio su Truth Social in cui invita i manifestanti iraniani a proseguire le proteste con l’obiettivo di rovesciare il regime. L’ex presidente degli Stati Uniti ha inoltre affermato che “l’aiuto è in arrivo”, suscitando attenzione sulla situazione politica e sociale in Iran e sulle dinamiche internazionali in atto.
Il 13 gennaio il presidente statunitense Donald Trump ha incoraggiato i manifestanti iraniani a continuare le loro proteste fino a rovesciare il regime, sottolineando sul suo social network Truth Social che “l’aiuto è in arrivo”. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it
Leggi anche: Iran, sesto giorno di proteste: 7 vittime. Trump: “Interverremo se il regime spara sui manifestanti”
Leggi anche: Iran, il regime spara sulla folla: «65 morti 2mila arresti». Trump: «Pronti ad aiutare i manifestanti. Lottano per la libertà»
Iran, Trump: “Pronti a intervenire”. Teheran: “Se attaccati colpiremo Israele e basi Usa”; Petraeus: “In Iran il regime è saldo, potrebbe sopravvivere a un attacco di Trump”; Attacco su larga scala. Iran, può precipitare tutto: Trump è pronto, gli scenari.
Iran, Donald Trump incoraggia i manifestanti a rovesciare il regime - Il 13 gennaio il presidente statunitense Donald Trump ha incoraggiato i manifestanti iraniani a continuare le loro proteste fino a rovesciare il regime, sottolineando sul suo social network Truth Soci ... internazionale.it
Iran, Trump: «Continuate le proteste, l'aiuto arriva». Ira di Mosca: «Attacco a Teheran avrebbe conseguenze disastrose». Media: 12mila morti - Qualsiasi paese che intrattenga rapporti commerciali con l'Iran dovrà pagare una tariffa del 25% sulle transazioni effettuate con gli Usa, annuncia Trump. leggo.it
“Continuate a protestare, stiamo arrivando ad aiutarvi”, l'annuncio di Trump ai manifestanti dell'Iran - Analisi approfondita delle proteste in Iran e delle reazioni della comunità internazionale: un esame dettagliato delle dinamiche socio- notizie.it
Iran, proteste a Teheran per il carovita: il manifestante seduto a terra sfida le forze di sicurezza
Donald #Trump: “Patrioti iraniani, CONTINUATE A PROTESTARE – PRENDETE IL CONTROLLO DELLE VOSTRE ISTITUZIONI!!! Conservate i nomi degli assassini e degli abusatori. Pagheranno un prezzo molto alto. Ho annullato tutti gli incontri con i funzion x.com
Risposta cinese a dazi del 25% di Trump verso partner commerciali dell'Iran Il 13 gennaio la portavoce del Ministero cinese degli Esteri, Mao Ning, ha presieduto una conferenza stampa ordinaria. Un giornalista ha chiesto: Il presidente degli Stati Uniti, Donald - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.