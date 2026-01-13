Iran Donald Trump incoraggia i manifestanti a rovesciare il regime

Il 13 gennaio, Donald Trump ha pubblicato un messaggio su Truth Social in cui invita i manifestanti iraniani a proseguire le proteste con l’obiettivo di rovesciare il regime. L’ex presidente degli Stati Uniti ha inoltre affermato che “l’aiuto è in arrivo”, suscitando attenzione sulla situazione politica e sociale in Iran e sulle dinamiche internazionali in atto.

Iran, Trump: «Continuate le proteste, l'aiuto arriva». Ira di Mosca: «Attacco a Teheran avrebbe conseguenze disastrose». Media: 12mila morti - Qualsiasi paese che intrattenga rapporti commerciali con l'Iran dovrà pagare una tariffa del 25% sulle transazioni effettuate con gli Usa, annuncia Trump. leggo.it

“Continuate a protestare, stiamo arrivando ad aiutarvi”, l'annuncio di Trump ai manifestanti dell'Iran - Analisi approfondita delle proteste in Iran e delle reazioni della comunità internazionale: un esame dettagliato delle dinamiche socio- notizie.it

Iran, proteste a Teheran per il carovita: il manifestante seduto a terra sfida le forze di sicurezza

Donald #Trump: “Patrioti iraniani, CONTINUATE A PROTESTARE – PRENDETE IL CONTROLLO DELLE VOSTRE ISTITUZIONI!!! Conservate i nomi degli assassini e degli abusatori. Pagheranno un prezzo molto alto. Ho annullato tutti gli incontri con i funzion x.com

Risposta cinese a dazi del 25% di Trump verso partner commerciali dell'Iran Il 13 gennaio la portavoce del Ministero cinese degli Esteri, Mao Ning, ha presieduto una conferenza stampa ordinaria. Un giornalista ha chiesto: Il presidente degli Stati Uniti, Donald - facebook.com facebook

