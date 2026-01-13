Iran Donald Trump incoraggia i manifestanti a rovesciare il regime

Il 13 gennaio, Donald Trump ha pubblicato un messaggio su Truth Social in cui invita i manifestanti iraniani a proseguire le proteste con l’obiettivo di rovesciare il regime. L’ex presidente degli Stati Uniti ha inoltre affermato che “l’aiuto è in arrivo”, suscitando attenzione sulla situazione politica e sociale in Iran e sulle dinamiche internazionali in atto.

Il 13 gennaio il presidente statunitense Donald Trump ha incoraggiato i manifestanti iraniani a continuare le loro proteste fino a rovesciare il regime, sottolineando sul suo social network Truth Social che “l’aiuto è in arrivo”. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it

