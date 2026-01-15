Perché Trump vuole rovesciare il regime in Iran per davvero

Perché Trump mira a cambiare il regime in Iran è una questione complessa, legata sia a motivazioni geopolitiche che a interessi strategici. L’Iran, sotto un regime autoritario, limita le libertà civili e reprime le opposizioni, creando tensioni regionali e globali. Questa dinamica ha portato a un'attenzione crescente da parte di alcuni attori internazionali, tra cui l’ex presidente, che vedevano nel cambiamento di regime un obiettivo di politica estera.

