Alle 7.15 di sabato, Stati Uniti e Israele hanno lanciato un attacco contro l'Iran, colpendo diverse zone tra cui Teheran e Isfahan. Nelle immagini si vedono colonne di fumo vicino agli uffici di Khamenei a Teheran. L'esercito israeliano ha riferito di esplosioni a Tel Aviv, mentre in Bahrein sono stati segnalati colpi presso la sede della flotta statunitense. È stato inoltre chiuso lo spazio aereo nel Golfo.

In seguito alle «aggressioni degli Stati Uniti e di Israele contro l'Iran», l'ambasciata russa a Teheran ha chiesto ai connazionali di lasciare il Paese «qualora ne abbiano la possibilità». In un comunicato ripreso dal canaleTelegram del ministero degli Esteri, l'ambasciata chiede inoltre ai russi presenti in Iran di «mantenere la calma e non cedere al panico che alcuni cercheranno di seminare attraverso i media e i social network». Tra gli obiettivi dei raid statunitensi in Iran figurerebbero il Parlamento, la presidenza, il Consiglio supremo per la sicurezza nazionale, il ministero dell'Intelligence, l'Organizzazione iraniana per l'energia atomica e, soprattutto, il complesso dell'ayatollah Ali Khamenei, la guida suprema. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Stati Uniti e Israele attaccano l'Iran: colonne di fumo a Teheran vicino agli uffici di Khamenei. L'Idf: «Esplosioni a Tel Aviv». Colpi in Bahrein, sede della flotta Usa. Chiuso lo spazio aereo nel Golfo

Israele e Usa attaccano l'Iran. Esplosioni a Teheran, missili in volo. I colpi vicino agli uffici di KhameneiAttacchi americani con aerei partiti dalle basi in Medio Oriente e dalle portaerei.

Israele ha lanciato un attacco preventivo all'Iran. Esplosioni continue Teheran, missili in volo. I colpi vicino agli uffici di KhameneiSabato 28 febbraio Israele ha lanciato un attacco contro l'Iran e il ministro della Difesa del Paese ha dichiarato lo stato di emergenza in tutto il...

Trump prepara l’attacco all’Iran, Teheran punta i missili sugli USA tra le proteste

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Stati Uniti.

Temi più discussi: Ultima ora. Attacco congiunto di Stati Uniti e Israele contro l'Iran: colpiti obiettivi a Teheran; Iran, le prime immagini dell'attacco di Usa e Israele a Teheran; Israele e Stati uniti attaccano l’Iran; Iran–Israele–USA: la guerra è solo una questione di tempo.

Stati Uniti e Israele attaccano l’Iran con l’operazione Ruggito del leoneNelle prime ore di questa mattina, 28 febbraio 2026, Israele ha lanciato un attacco preventivo contro l’Iran per rimuovere le minacce nei suoi confronti, ha annunciato il ministro della Difesa Israe ... tpi.it

Stati Uniti e Israele attaccano l'Iran. Il regime «La risposta sarà devastante»«Israele ha lanciato un attacco preventivo contro l'Iran per rimuovere le minacce nei suoi confronti», ha annunciato il ministro della Difesa israeliano, Israel Katz, mentre il Presidente americano Do ... vanityfair.it

Israele e Stati Uniti attaccano l'Iran Stamattina Israele e Stati Uniti hanno lanciato un attacco contro l’Iran. Da capire la portata esatta dell’attacco, così come la sua durata, ma Donald Trump ha fatto intuire che non si tratta di raid mirati, e che, quindi, potrebbe tr - facebook.com facebook

++Donald #Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti hanno cominciato “major combat operations” contro l’ #Iran++ x.com