Israele e Stati Uniti attaccano L' Iran

Il ministro della Difesa di Israele ha annunciato un attacco contro l'Iran, dichiarando lo stato di emergenza immediato in tutto il Paese. L’annuncio è stato fatto poco dopo l’inizio delle operazioni militari. Nessun dettaglio sui bersagli o sulle modalità dell’attacco è stato fornito. La notizia è stata comunicata attraverso un comunicato ufficiale.

A dare l'annuncio il ministro della Difesa dello Stato Ebraico, Israel Katz, dichiarando lo stato di emergenza immediato in tutto il Paese. La Farnesina ha istituita un'unità di crisi in contatto con le ambasciate a Teheran e Tel Aviv. Tajani: «La priorità è la sicurezza dei nostri connazionali». Israele ha lanciato stamattina quello che il ministro della Difesa Israel Katz ha definito un «attacco preventivo» contro l'Iran, mentre in tutto il Paese è stato dichiarato lo stato di emergenza in previsione di possibili ritorsioni con droni e missili balistici. Secondo il ministero dei Trasporti, lo spazio aereo israeliano è stato chiuso subito dopo l'operazione militare. 🔗 Leggi su Laverita.info

