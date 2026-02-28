Il ministro della Difesa di Israele ha annunciato un attacco contro l'Iran, dichiarando lo stato di emergenza immediato in tutto il Paese. L’annuncio è stato fatto poco dopo l’inizio delle operazioni militari. Nessun dettaglio sui bersagli o sulle modalità dell’attacco è stato fornito. La notizia è stata comunicata attraverso un comunicato ufficiale.

A dare l'annuncio il ministro della Difesa dello Stato Ebraico, Israel Katz, dichiarando lo stato di emergenza immediato in tutto il Paese. La Farnesina ha istituita un'unità di crisi in contatto con le ambasciate a Teheran e Tel Aviv. Tajani: «La priorità è la sicurezza dei nostri connazionali». Israele ha lanciato stamattina quello che il ministro della Difesa Israel Katz ha definito un «attacco preventivo» contro l'Iran, mentre in tutto il Paese è stato dichiarato lo stato di emergenza in previsione di possibili ritorsioni con droni e missili balistici. Secondo il ministero dei Trasporti, lo spazio aereo israeliano è stato chiuso subito dopo l'operazione militare. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Israele e Stati Uniti attaccano L'Iran

Iran all’ONU: “Risposta senza precedenti se gli Stati Uniti attaccano”L’Iran ha lanciato un avvertimento netto: in caso di un attacco statunitense, la risposta sarà “come mai prima d’ora”.

Gli Stati Uniti affiancano Israele negli attacchi contro l’IranABBONATI A DAYITALIANEWS Media americani: Washington coinvolta nelle operazioni Anche gli Stati Uniti starebbero partecipando alle operazioni...

Gli STATI UNITI si PREPARANO a COLPIRE L'IRAN

Una selezione di notizie su Stati Uniti.

Temi più discussi: Israele e Stati uniti attaccano l’Iran; Ultima ora. Attacco congiunto di Stati Uniti e Israele contro l'Iran: colpiti obiettivi a Teheran; Iran–Israele–USA: la guerra è solo una questione di tempo; Gli Usa al personale dell'ambasciata in Israele: 'Partite oggi'. Londra ritira i diplomatici dall'Iran.

Stati Uniti e Israele attaccano l’Iran: esplosioni a Teheran e in altre cittàLo ha annunciato il ministro della Difesa israeliano Katz questa mattina, sostenendo che Tel Aviv «ha lanciato un attacco preventivo». Secondo l’agenzia Fars, sono state sentite esplosioni anche a Isf ... editorialedomani.it

Iran sotto attacco, raid congiunto di Israele e Stati Uniti. Trump: Non avranno mai il nucleareDonald Trump ha scelto l’opzione militare. Dopo settimane di tensione e negoziati sul nucleare che ad oggi non avevano portato ad alcuna intesa, Stati Uniti ed Israele hanno lanciato questa mattina un ... unita.it

Stati Uniti e Israele hanno attaccato l'Iran, bombardando la capitale Teheran. Il raid sarebbe avvenuto nei pressi degli uffici della Guida Suprema, l’ayatollah Ali Khamenei. Secondo fonti giornalistiche estere l’86enne leader religioso non si trovava nei suoi uffi x.com

Anche gli Stati Uniti avrebbero lanciato un attacco all'Iran insieme ad Israele. Lo riportano alcuni media Usa, tra cui il Wall Street Journal e il New York Times, poco dopo l'annuncio del ministro della Difesa israeliano Katz su "un'azione preventiva". A Gerusal - facebook.com facebook