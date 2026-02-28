Gli Stati Uniti e Israele hanno condotto un attacco contro l'Iran. Israele ha dichiarato di aver agito preventivamente per eliminare le minacce percepite, mentre il regime iraniano ha promesso una risposta devastante. Nessun dettaglio sui danni o sulle modalità dell’operazione è stato ancora reso noto. La situazione rimane tesa e in evoluzione.

L’attacco è volto a smantellare gli impianti nucleari iraniani e avrebbe funzione preventiva, almeno da quanto conferma la CNN. E video social confermano la presenza di missili in volo e colonne di fumo. Intanto Israele ha dichiarato lo stato di emergenza sul suo territorio, in caso ci fosse una risposta militare da parte dell’Iran. Secondo una fonte anonima della sicurezza israeliana riportata da Channel 12, questa fase iniziale dell’attacco congiunto dovrebbe durare quattro giorni e sarebbe frutto di mesi di studio. L’ayatollah Ali Khamenei, Guida Suprema dell’Iran, è stato nel frattempo trasferito in un luogo sicuro, a quanto apprende l’agenzia di stampa Reuters. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Stati Uniti e Israele attaccano l'Iran. Il regime: «La risposta sarà devastante»

Israele e Stati Uniti attaccano L'IranA dare l'annuncio il ministro della Difesa dello Stato Ebraico, Israel Katz, dichiarando lo stato di emergenza immediato in tutto il Paese.

Iran all’ONU: “Risposta senza precedenti se gli Stati Uniti attaccano”L’Iran ha lanciato un avvertimento netto: in caso di un attacco statunitense, la risposta sarà “come mai prima d’ora”.

Cosa succede in Iran Il regime è a rischio, tra proteste, morti e l’intervento degli USA di Trump

Altri aggiornamenti su Stati Uniti.

Temi più discussi: Ultima ora. Attacco congiunto di Stati Uniti e Israele contro l'Iran: colpiti obiettivi a Teheran; Iran, le prime immagini dell'attacco di Usa e Israele a Teheran; Israele e Stati uniti attaccano l’Iran; Iran–Israele–USA: la guerra è solo una questione di tempo.

Stati Uniti e Israele attaccano l’Iran: esplosioni a Teheran e in altre cittàLo ha annunciato il ministro della Difesa israeliano Katz questa mattina, sostenendo che Tel Aviv «ha lanciato un attacco preventivo». Secondo l’agenzia Fars, sono state sentite esplosioni anche a Isf ... editorialedomani.it

Stati Uniti e Israele attaccano l'Iran. Il regime «La risposta sarà devastante»«Israele ha lanciato un attacco preventivo contro l'Iran per rimuovere le minacce nei suoi confronti», ha annunciato il ministro della Difesa israeliano, Israel Katz, mentre il Presidente americano Do ... vanityfair.it

Israele e Stati Uniti attaccano l'Iran Israele e Stati Uniti hanno lanciato un attacco contro l’Iran. Il ministro della difesa israeliano Katz parla di “attacco preventivo per rimuovere le minacce allo Stato” e dice di prevedere che l’Iran risponderà a sua volta “nell’imm - facebook.com facebook

Stati Uniti e Israele hanno attaccato l'Iran, bombardando la capitale Teheran. Il raid sarebbe avvenuto nei pressi degli uffici della Guida Suprema, l’ayatollah Ali Khamenei. Secondo fonti giornalistiche estere l’86enne leader religioso non si trovava nei suoi uffi x.com