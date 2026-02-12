La Francia ha chiesto ufficialmente le dimissioni di Francesca Albanese, la relatrice speciale dell’Onu sui territori palestinesi. La richiesta arriva dopo le sue dichiarazioni considerate ambigue e poco chiare sulle accuse contro Israele. La situazione si fa tesa, mentre Albanese si difende dicendo di aver agito senza intenzioni di polemica. La questione rischia di scatenare nuovi scontri diplomatici tra Roma e Parigi.

La Francia ha chiesto ieri le dimissioni della relatrice speciale dell’Onu per i territori palestinesi, Francesca Albanese. Il ministro degli Esteri, Jean-Noël Barrot, ha detto davanti al parlamento: «La Francia condanna senza riserve le dichiarazioni oltraggiose e deplorevoli della signora Francesca Albanese che non prendono di mira il governo israeliano, di cui è lecito criticare la politica, ma Israele come popolo e come nazione, il che è assolutamente inaccettabile». Il riferimento è alle parole pronunciate sabato dalla relatrice speciale, intervenendo in videocollegamento a un forum organizzato da Al Jazeera a Doha, in cui ha detto: «Ora vediamo che come umanità abbiamo un nemico comune». 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - L’ambiguità calcolata di Francesca Albanese sulle accuse contro Israele

Approfondimenti su Francesca Albanese

Francesca Albanese critica duramente il supporto internazionale a Israele.

Parigi chiede le dimissioni di Francesca Albanese, la relatrice speciale delle Nazioni Unite che ha scatenato le polemiche con le sue parole contro Israele.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Francesca Albanese

Argomenti discussi: Odontotecnica, Iva e controlli: quando l’ambiguità normativa diventa un rischio di sistema; Il rischio di un’Europa a due velocità (di B. Lorenzin); Architettura del Knowledge Graph di Google: entità, ontologie e strategie di Semantic Optimization; Matematica all’orale del Liceo Classico: un ritorno alle origini del pensiero.

L'attentato di Washington, l'antisemitismo, l'ambiguità, i partiti. Parla Pina PiciernoUno sparo nella notte di Washington, due giovani funzionari dell’ambasciata israeliana uccisi al grido di Palestina libera, il tema dell’antisemitismo strisciante che si impone non soltanto ... ilfoglio.it

Poste-Tim, l’Italia abbandoni l’ambiguitàI francesi di Vivendi sono praticamente fuori dal capitale. A quasi trent’anni dalla privatizzazione Tim torna italiana. Sfuma il sogno francese di fare del settore telefonico il perno di ... ecodibergamo.it

La Francia ha chiesto le dimissioni di Francesca Albanese per una frase manipolata x.com

Accuse false. Ricordate l’’affaire Dreyfus’ Alfred Dreyfus, il capitano di stato maggiore francese, ebreo, condannato per alto tradimento nel 1894 Oggi Dreyfus è l’italiana Francesca Albanese. Dreyfus non una volta, ma molteplici. Non bastano le sanzioni de facebook