Stasera sul palco dell’Ariston, Gianni Morandi ha fatto una sorpresa al figlio Pietro salendo insieme a lui per cantare “Vita” di Lucio Dalla. La scena ha coinvolto il pubblico e i presenti in un momento inaspettato, con il cantante che ha condiviso l’esibizione con il figlio durante la manifestazione. La performance ha attirato l’attenzione di chi seguiva l’evento.

G ianni Morandi ha fatto una sorpresa al figlio Pietro salendo sul palco dell’Ariston per cantare insieme a lui Vita di Lucio Dalla. Carlo Conti lo ha presentato semplicemente pronunciando la lettera “G”. Papà Gianni èuscito all’inizio della seconda strofa della canzone. Visibilmente commosso e con la voce quasi spezzata. Alla fine dell’esibizione chiede al figlio: « Come sono andato? Ero tesissimo ». Si sentiva anche da casa. Bianca Balti a Sanremo: «Salgo sul palco per onorare chi combatte contro il tumore» X Leggi anche › La serata delle Cover di Sanremo 2026: chi canta nei duetti, la scaletta e Bianca Balti (co-conduttrice) « Secondo me sei andato bene – lo ha rassicurato Pietro, salito sul palco anche insieme Galeffi, Fudasca & Band – si vede che lo hai fatto un paio di volte». 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Stasera su quel palco ho provato un’emozione diversa da tutte le altre

Leggi anche: La “perla“ di Schiavi illumina la Carrarese: "Ho provato un’emozione e bellissima"

La rivincita di Flora Tabanelli: “Ho rischiato tutto in quel salto, mai provato dopo l’infortunio”Modena, 17 febbraio 2026 – Prima medaglia di un'atleta azzurra nello sci freestyle nella storia dei Giochi invernali, prima medaglia di un’atleta...

SI PUDIERA CAMBIAR ALGO… SERÍA ESE MOMENTO | Fanfic FreenBecky | Cap46 Sombras Buscando en la Noche

Qui trovi altri contenuti e punti di vista sullo stesso argomento.

Temi più discussi: Stasera inizia il Festival di Sanremo; SANREMO 2026, TUTTE LE NOVITÀ DELLA 76ª EDIZIONE; Da Berlusconi a Salvini, quel palco indomabile che tutti vogliono occupare; Sanremo 2026, Tiziano Ferro super ospite della prima serata: 25 anni di 'Xdono'.

Stasera sarò sul palco di Sanremo, per chi non mi conoscesse sono incredibilmente alto e bravo: chi è Mecna, stasera all’Ariston con Mara SatteiIl rapper pugliese ironizza sul suo debutto all'Ariston per la serata delle cover dove duetterà con Mara Sattei su L'ultimo bacio ... ilfattoquotidiano.it

Cosa canta Eros Ramazzotti stasera sul palco dell’Ariston: per la terza serata di Sanremo 2026 (e a che ora)Cosa canta Eros Ramazzotti a Sanremo 2026? Nella terza serata sul palco dell'Ariston con Adesso tu, per i quarant'anni dalla vittoria del 1986, e il duetto mondiale con Alicia Keys su L'Aurora. greenme.it

“Stasera su quel palco ho provato un'emozione diversa da tutte le altre. L'ho calcato tante volte, ma farlo accanto a mio figlio Pietro è stato qualcosa che mi porterò dentro per sempre. Quando mi ha chiesto di essere lì con lui a Sanremo ero incredulo. Lui - facebook.com facebook

E stasera quel falsetto.... In ginocchio.... Come ad abbracciare quella terra. Quel grido di sofferenza stasera è arrivato sempre piu forte . Sei unico #stellastellina #ermalmeta x.com