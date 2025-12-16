Nicolas Schiavi ha regalato un gol spettacolare alla Carrarese, aprendo le marcature nella vittoria contro la Virtus Entella. La sua rovesciata da cineteca sta già facendo il giro del web, suscitando emozioni e ammirazione tra tifosi e appassionati. Un gesto che resterà nella memoria della squadra e dei suoi sostenitori.

La "perla" di Schiavi illumina la Carrarese: "Ho provato un'emozione e bellissima"

Un gol da cineteca, di quelli destinati a rimanere nella storia della Carrarese. Le immagini della spettacolare rovesciata di Nicolas Schiavi, che ha aperto le danze nel successo contro la Virtus Entella, stanno facendo il giro del web. "Gol del genere non si fanno sempre – ha spiegato l’argentino – e per questo è stata una bellissima emozione. Avevo fatto un movimento per trovare la palla se fosse capitata lì dietro e quando ho visto che si è alzata mi è venuto subito in mente di fare la rovesciata e per questo ho chiesto anche a Fabio di lasciarmi la palla ed è andata bene così. Diciamo che ho avuto subito la rivincita perché pochi istanti prima ero già pronto e concentrato per calciare il rigore ed è brutto quando te lo tolgono. Sport.quotidiano.net

