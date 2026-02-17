La rivincita di Flora Tabanelli | Ho rischiato tutto in quel salto mai provato dopo l’infortunio

Flora Tabanelli ha conquistato la sua prima medaglia ai Giochi invernali di Milano-Cortina 2026, dopo aver rischiato tutto in un salto decisivo. L’atleta modenese non aveva mai provato quel trick dopo aver subito un infortunio, ma ha deciso di provarci comunque e ha ottenuto il risultato sperato. La sua vittoria segna un record: è la prima medaglia italiana nello sci freestyle in questa edizione e anche la più giovane tra gli atleti italiani a salire sul podio.

Modena, 17 febbraio 2026 – Prima medaglia di un'atleta azzurra nello sci freestyle nella storia dei Giochi invernali, prima medaglia di un'atleta modenese nella storia dei Giochi invernali, medaglia italiana più giovane di Milano-Cortina 2026. Se avete altri record da aggiungere all'impresa di bronzo di Flora Tabanelli prego, c'è spazio. La sua gara di ieri, bronzo nel big air dietro la canadese Oldham e la cinese Gu, è entrata di diritto nella storia: "Una serata unica, fantastica – le sue prime parole – devo ancora realizzarlo".