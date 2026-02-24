Sanremo pagelle top e flop prima serata | Serena Brancale fa venire giù l' Ariston 8 Ermal Meta rischia effetto Povia 6 Fedez e Masini male assortiti 5

Serena Brancale conquista l'Ariston con un'esibizione energica, causando entusiasmo tra il pubblico. La sua performance ha fatto salire il punteggio a 8, mentre Ermal Meta rischia di cadere nel prevedibile con un 6. Fedez e Masini mostrano poca sintonia, ricevendo un 5. La prima serata di Sanremo presenta un mix di generi musicali, dal reggaeton al cantautorato, con scelte che dividono gli spettatori. La gara si conferma molto aperta.

Ballate, reggaeton, rap, cantautorato che guarda all'attualità e pure country: è un bouquet di fiori molto variegato quello sul quale ha scelto di puntare Carlo Conti per il Festival di Sanremo 2026. Da Tommaso Paradiso a Ditonellapiaga, passando per la coppia Fedez-Masini, Serena Brancale e J-Ax: la 76esima edizione della kermesse si apre con le esibizioni dei 30 big. Tra esibizioni, emozioni e sorprese ecco le pagelle della prima serata. Sanremo, scaletta prima serata: ordine di uscita dei cantanti e orari, inizia Ditonellapiaga. Ospiti e co-conduttori . 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

Sanremo 2026: le pagelle della prima serataLa prima serata del Festival di Sanremo 2026 si è aperta con un omaggio a Pippo Baudo, conduttore di 13 edizioni della manifestazione (un record assoluto), scomparso lo scorso anno: a lui Carlo Conti ... rockol.it

