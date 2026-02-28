Stasera si svolge la finale di Sanremo 2026, trasmessa in prima serata e condotta dalla giornalista del Tg1 Giorgia Cardinaletti. Tra gli ospiti, il cantante Andrea Bocelli si esibisce come super ospite. Tutti e 30 i big in gara partecipano alla serata, che prevede anche la votazione tramite una giuria e il televoto. La serata si conclude con la proclamazione del vincitore.

Il volto di punta del Tg1 affianca Carlo Conti e Laura Pausini. Il tenore è la star. Sul palco di piazza Colombo ci sono i Pooh. Si esibiscono tutti e 30 i big in gara votati dalle 3 giurie Ci siamo: sabato 28 febbraio va in onda la finale di Sanremo 2026. Sospinta dagli ottimi dati di ascolto della serata cover che ha conquistato il 65.6% di share, registrando il quarto miglior risultato per la quarta serata dal 1995. Co-conduttrice della serata è Giorgia Cardinaletti, volto di punta del Tg1 e super ospite Andrea Bocelli. Mentre dal Suzuky Stage di piazza Colombo si esibiscono i Pooh. Dopo aver rappresentato l’Italia alle Olimpiadi di... 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Stasera la finale di Sanremo 2026: la giornalista del Tg1 Giorgia Cardinaletti co-conduttrice, Bocelli super ospite, cantano tutti e 30 i big, ecco come si vota

Leggi anche: Sanremo 2026, la scaletta della finale: Nino Frassica e Giorgia Cardinaletti co-conduttori, Andrea Bocelli super ospite. Ecco come si elegge il vincitore

Sanremo 2026, Carlo Conti annuncia Giorgia Cardinaletti co-conduttrice della finale di Sanremo. La reazione in diretta della giornalista del Tg1: “Non è uno scherzo?”Il conduttore dà l'annuncio in diretta al Tg1 'spiazzando' la giornalista: "Non so che dire.

Trump, FBI e Epstein Files: cosa sta succedendo davvero | Smart & Healthy

Una selezione di notizie su Tg1 Giorgia Cardinaletti.

Temi più discussi: La scaletta della finale di Sanremo 2026: cantanti, orari, ospiti, conduttori e programma di stasera al Festival; Sanremo 2026, la Top 5 della terza serata: Arisa, Sayf, Luchè, Serena Brancale, Sal Da Vinci; MasterChef 15 fugge da Sanremo, finale rimandata per non scontrarsi col Festival: quando va in onda ora; Sanremo 2026, la finale: scaletta e ospiti, com'è piazzato il genovese Sayf.

La scaletta della finale di Sanremo 2026: cantanti, orari, ospiti, conduttori e programma di stasera al FestivalSanremo 2026, ecco la scaletta della quinta e ultima serata del Festival con orari, conduttori e ospiti. Oggi, per la finale, con Carlo Conti e Laura Pausini co-conducono Giorgia Cardinaletti e Nino F ... corriere.it

Sanremo 2026: Arriva la Finale - LA DIRETTASanremo 2026 si conclude stasera, sabato 28 febbraio 2026. Sarà una lunga giornata che porterà all'elezione del vincitore della 76ª edizione del Festival della Canzone Italiana e noi la seguiremo con ... comingsoon.it

Finale a sorpresa per l'edizione delle 20 del Tg1 di ieri sera: Carlo Conti collegato in diretta sorprende la conduttrice Giorgia Cardinaletti e le propone di condurre la serata finale insieme a lui e Laura Pausini. La giornalista, commossa, ha risposto: "Non è u - facebook.com facebook

#Sanremo2026 -2 giorni all'inizio del Festival. Giorgia #Cardinaletti, giornalista del Tg1 e volto di punta dell'informazione Rai, affiancherà Carlo #Conti e Laura #Pausini la sera della finale, sabato 28 febbraio. L’annuncio ieri in diretta proprio al telegiornale x.com