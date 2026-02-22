Sanremo 2026 Carlo Conti annuncia Giorgia Cardinaletti co-conduttrice della finale di Sanremo La reazione in diretta della giornalista del Tg1 | Non è uno scherzo?

Giorgia Cardinaletti, giornalista del Tg1, ha annunciato in diretta di affiancare Carlo Conti e Laura Pausini come co-conduttrice della finale di Sanremo 2026, a causa di un imprevisto che ha coinvolto un collega. La sua reazione spontanea ha sorpreso il pubblico, che ha assistito a un momento di autentica sorpresa. La giornalista si prepara ora a salire sul palco dell’Ariston, dove condurrà la serata conclusiva del festival.

Dal telegiornale al palco dell’Ariston. Giorgia Cardinaletti, giornalista e conduttrice del Tg1, affiancherà Carlo Conti e Laura Pausini nell’ultima puntata del Festival di Sanremo in onda sabato 28 febbraio su Rai 1. L’annuncio di Carlo Conti. L’annuncio è stato dato, come da tradizione, in diretta al Tg1 dallo stesso Carlo Conti, direttore artistico e conduttore del Festival, che ha svelato così un nuovo tassello del mosaico del Sanremo 2026 dedicato a Pippo Baudo. Un omaggio al presentatore che parte addirittura dai camerini dell’Ariston. Sui social, infatti, Carlo Conti ha spiegato come abbia deciso di intitolare simbolicamente il proprio camerino proprio a Baudo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

