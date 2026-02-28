La finale del Festival di Sanremo 2026 si terrà prossimamente, con Nino Frassica e Giorgia Cardinaletti come co-conduttori e Andrea Bocelli come super ospite. La serata segue la vittoria di Ditonellapiaga e TonyPitony nella prova delle cover. La kermesse, alla sua 76esima edizione, si avvicina alla conclusione e si conoscerà il nome del vincitore.

Si riesibiranno tutti e 30 i Big in gara. Dal Suzuki Stage canteranno i Pooh La finale del Festival di Sanremo 2026 è alle porte. Dopo la serata delle cover vinta da Ditonellapiaga e TonyPitony, è tutto pronto per decretare il vincitore della 76esima edizione della kermesse. Nel corso dell’ultima puntata, di sabato 28 febbraio, i 30 Big selezionati da Carlo Conti, si esibiranno per l’ultima volta. “Chi vincerà il Festival?”, è la domanda da un milione di euro. Ma vediamo il programma della finale. Nino Frassica e Giorgia Cardinaletti saliranno sul palco, in veste di co-conduttori, affiancando Carlo Conti e Laura Pausini. Al Suzuki Stage, in piazza Colombo, si esibiranno i Pooh (conduce Daniele Battaglia). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Sanremo 2026, la scaletta della finale: Nino Frassica e Giorgia Cardinaletti co-conduttori, Andrea Bocelli super ospite. Ecco come si elegge il vincitore

Scaletta serata finale Sanremo 2026 con i 30 cantanti in gara: Giorgia Cardinaletti, Frassica e BocelliIn attesa della scaletta ufficiale della serata finale del Festival di Sanremo 2026 con l’ordine di esibizione dei cantanti in gara, si conosce già...

Sanremo 2026, Andrea Bocelli super ospite della finaleSarà Andrea Bocelli il grande protagonista musicale dell’ultima serata del Festival di Sanremo 2026 C’è un filo invisibile che lega… C’è un filo...

