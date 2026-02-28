Stasera in tv sabato 28 febbraio | Transformers One

Ecco la guida dei film in tv in onda sui principali canali in prima serata stasera in tv sabato 28 febbraio. Scopri in anticipo i titoli in programma. A seguire anticipazioni e la guida dei film di stasera in tv con le pellicole trasmesse sui principali canali in prima serata stasera in tv sabato 28 febbraio. Scopri cosa sarà trasmesso in anticipo stasera in tv. Transformers One è un film d'animazione del 2024 diretto da Josh Cooley. Ottavo film della serie, la storia si svolge in un universo parallelo, separato ma simile a quello della saga live-action e racconta le origini e la prima relazione tra Optimus Prime e Megatron. Orion Pax e D 16 sono giovani manovali costretti a fare i più umili lavori nel mondo sotterraneo di Cybertron, pianeta in cui è proibito raggiungere la superficie. 🔗 Leggi su 2anews.it

