Ecco la guida dei film in tv in onda sui principali canali in prima serata stasera in tv sabato 14 febbraio. Scopri in anticipo i titoli in programma. A seguire anticipazioni e la guida dei film di stasera in tv con le pellicole trasmesse sui principali canali in prima serata stasera in tv sabato 14 febbraio. Scopri cosa sarà trasmesso in anticipo stasera in tv. È il quattordicesimo dei 16 film interpretati dalla coppia Bud Spencer-Terence Hill. Sebastiano ed Antonio Coimbra, due miliardari brasiliani, dovendo firmare un favoloso contratto ed avendo paura di essere eliminati dalla concorrenza, si rivolgono ad una nota agenzia affinche' trovi due sosia da ingaggiare per un breve tempo. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Stasera in tv sabato 14 febbraio: Non c’è due senza quattro

Questa sera in tv va in onda “Miami Supercops”, il film che porta sullo schermo due poliziotti in azione nella città americana.

Oggi, sabato 14 febbraio 2026, i programmi TV del pomeriggio si svolgono su tutti i canali in chiaro del digitale terrestre.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Patrizia canta Vertebre e Settembre arriva sul palco | The Voice Kids Italy Blind Auditions

Argomenti discussi: Stasera in TV: film, programmi e serie di oggi sabato 7 febbraio; Stasera in TV: Film da vedere Sabato 7 Febbraio, in prima serata; I film in onda in TV stasera, sabato 7 febbraio 2026: Una notte al museo 2 sfida Vittorio Gassman e il duo Bud e Terence; Stasera in TV: i film da non perdere di sabato 7 gennaio 2026.

Stasera in tv sabato 7 febbraio: Miami SupercopsEcco la guida dei film in tv in onda sui principali canali in prima serata stasera in tv sabato 7 febbraio. Scopri in anticipo i titoli in programma. 2anews.it

Stasera in tv (7 febbraio), De Filippi e la sfida infinita con Antonella ClericiCosa vedere oggi in prima serata: su Rete 4 Bud Spencer e Terence Hill in Miami Supercops, su Italia 1 Ben Stiller guida Una notte al museo 2. libero.it

Stasera pizza fatta in casa come ogni sabato facebook