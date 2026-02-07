Questa sera in tv va in onda “Miami Supercops”, il film che porta sullo schermo due poliziotti in azione nella città americana. La programmazione di sabato 7 febbraio offre questa possibilità a chi vuole passare la serata davanti alla televisione, tra azione e divertimento. La guida dei programmi segnala che il film sarà trasmesso sui principali canali in prima serata.

Ecco la guida dei film in tv in onda sui principali canali in prima serata stasera in tv sabato 7 febbraio. Scopri in anticipo i titoli in programma. A seguire anticipazioni e la guida dei film di stasera in tv con le pellicole trasmesse sui principali canali in prima serata stasera in tv sabato 7 febbraio. Scopri cosa sarà trasmesso in anticipo stasera in tv. Miami Supercops (I poliziotti dell'8ª strada) è un film del 1985 diretto da Bruno Corbucci e interpretato da Bud Spencer e Terence Hill. È il quindicesimo dei 16 film interpretati dalla coppia Bud Spencer e Terence Hill. Doug e Steve sono amici da lungo tempo. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Stasera in tv sabato 7 febbraio: Miami Supercops

Approfondimenti su Miami Supercops

Ecco la guida dei film in onda questa sera, sabato 3 gennaio.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Miami Supercops

Argomenti discussi: Stasera in TV: film, programmi e serie di oggi sabato 31 gennaio; Stasera in TV: Film da vedere Sabato 31 Gennaio, in prima serata; Stasera in TV: i film da non perdere di sabato 31 gennaio 2026; Il calcio in TV oggi: la programmazione di sabato 31 gennaio 2026: da Cagliari-Verona a Napoli-Fiorentina,.

Stasera in tv sabato 31 gennaio: Io sto con gli ippopotamiEcco la guida dei film in tv in onda sui principali canali in prima serata stasera in tv sabato 31 gennaio. Scopri in anticipo i titoli in programma. 2anews.it

Stasera in TV: Film da vedere Sabato 24 Gennaio, in prima serataStasera in TV, Sabato 24 Gennaio 2026: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in ch ... msn.com