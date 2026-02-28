Startlist superG Soldeu 2026 | orario 1° marzo tv programma streaming pettorali delle italiane

Domenica 1° marzo alle 10.15 si svolgerà il superG femminile di Soldeu, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. La gara si terrà sulle nevi di Andorra ed è la terza competizione consecutiva della stagione in questa località, dopo la discesa libera di venerdì e il superG di sabato. La start list include anche le atlete italiane, con i relativi pettorali.

Domenica 1° marzo (ore 10.15) si disputerà il superG femminile di Soldeu, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino: terza gara di fila sulle nevi di Andorra dopo la discesa libera di venerdì e il superG che ha animato la giornata di sabato. Si preannuncia un confronto altamente spettacolare sui Pirenei all’insegna della grande velocità, su un pendio che si è confermato essere poco tecnico e in cui le azzurre hanno faticato nel primo atto. L’Italia punterà in alto con Sofia Goggia, Federica Brignone, Elena Curtoni e Laura Pirovano, chiamate ad affrontare la neozelandese Alice Robinson, la francese Romane Miradoli, la norvegese Kajsa... 🔗 Leggi su Oasport.it

La gara prenderà il via alle 10,15 di domani. 58 le atlete iscritte in rappresentanza di 15 nazioni, 10 le azzurre in pista #scialpino #coppadelmondo #supergfemminile #soldeu #fisalpine Soldeu El Tarter FIS Alpine World Cup Tour - facebook.com facebook