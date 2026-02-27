Startlist superG Soldeu 2026 | orario tv programma streaming pettorali delle italiane

A Soldeu si svolge il primo dei due superG femminili della Coppa del Mondo 2025-2026, con dieci atlete italiane nella startlist. La gara si tiene questo weekend e rappresenta la penultima tappa della stagione. Sono stati comunicati orari, programmazione, dettagli sulla trasmissione televisiva e streaming, mentre i pettorali delle italiane sono stati ufficializzati.

Sono ben dieci le italiane presenti nella lista di partenza del primo dei due superG femminili in programma a Soldeu, che ospita questo weekend la quartultima tappa stagionale della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino. In realtà quello di sabato 28 febbraio sulla pista andorrana sarà il recupero del supergigante non disputato a Zauchensee durante il secondo fine settimana di gennaio. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l'orario esatto, la startlist, il palinsesto tv e streaming del primo superG femminile a Soldeu per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino. La gara verrà trasmessa in diretta tv su Rai 2; in diretta streaming su Rai Play, Discovery Plus, Eurosport 1, HBO Max, DAZN; in diretta live testuale su OA Sport.