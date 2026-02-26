Startlist discesa Soldeu 2026 | orario tv programma streaming pettorali delle italiane

Venerdì 27 febbraio si svolgerà a Soldeu la prima discesa della tappa di Coppa del Mondo di sci alpino femminile. L'evento si terrà sulle piste di Andorra, con orari, pettorali e modalità di visione che saranno comunicati. Le atlete italiane sono pronte a scendere in pista per questa gara di velocità.

Venerdì 27 febbraio andrà in scena sulle nevi di Andorra il primo appuntamento del week end dedicato alla velocità della Coppa del Mondo di sci alpino femminile. Sulla pista Aliga di Soldeu, le atlete si confronteranno in discesa, dopo aver raccolto tante informazioni nel corso delle due prove cronometrate a precedere l'impegno ufficiale del massimo circuito internazionale. Con l'infortunio di Lindsey Vonn, si riaprono i giochi nelle due classifiche di specialità quando mancano quattro gare per disciplina alla conclusione. In discesa l'americana conduce con 400 punti davanti a Emma Aicher con 256 e Kira Weidel-Winkelmann con 232, mentre Laura Pirovano è quarta con 207, Nicol Delago e Sofia Goggia quinte con 180. Venerdì la ripartenza della Coppa del Mondo (mercoledì la 1^ prova), con discesa e poi doppio super-g, e la tigre di La Salle ha sciolto la riserva presentandosi al via con Goggia, Pirovano, Melesi, Curtoni, Allemand, Zenere, Thaler e le sorelle Delago.