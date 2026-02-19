Valle Telesina divieto di avvicinamento a 48enne per stalking

Un uomo di 48 anni deve rispettare un divieto di avvicinamento nella Valle Telesina a causa di stalking. Le forze dell’ordine hanno imposto un obbligo di mantenere una distanza di 500 metri e di non entrare nei Comuni di Faicchio e San Lorenzello. L’ordine arriva dopo un’indagine condotta dalla Procura di Benevento, che ha raccolto prove di comportamenti molesti nei confronti di una donna. Le autorità hanno attivato queste misure per garantire la sicurezza della vittima, che aveva segnalato ripetute visite indesiderate.

Le indagini venivano avviate in seguito di più querele presentate delle persone offese che riferivano le condotte vessatorie subite dall’indagato, consistenti in lesioni, minacce e condotte persecutorie. Le vessazioni venivano riscontrate dagli uomini dell’Arma, che ricostruivano un preoccupante quadro di ansia e paura ingenerato alle vittime, costrette a modificare le proprie abitudini di vita. Il Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha informato il Consiglio dei Ministri in relazione all’individuazione, nei. Comunicato Stampa Il sindaco di Benevento replica duramente alle affermazioni dell’ex premier su Otto e. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Valle Telesina, divieto di avvicinamento a 48enne per stalking Stalking all’ex moglie: scatta il divieto di avvicinamento con braccialetto elettronicoUn uomo è stato sottoposto a divieto di avvicinamento e all’obbligo di indossare un braccialetto elettronico, in seguito alle accuse di stalking nei confronti dell’ex moglie. Stalking e minacce alla ex e al nuovo compagno: divieto di avvicinamento per un 38enneUn uomo di 38 anni ha ricevuto il divieto di avvicinarsi alla ex compagna e al suo nuovo partner dopo averla perseguitata e minacciata ripetutamente. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Telese protagonista ai Giochi Universitari: al PalaLagni la prima partita di pallavolo; Marcella: cinquant’anni di emozioni, sogni e vita vissuta. Stalking nei confronti di due coniugi della valle telesina. 48enne nei guaiA seguito di una mirata attività d’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Benevento, nella giornata di ieri militari della Stazione Carabinieri di San Salvatore Telesino (BN) hanno dato ... tvsette.net Minacce e aggressioni a una coppia: divieto di avvicinamento per un 48enne di San SalvatoreSu disposizione della Procura della Repubblica di Benevento, i Carabinieri della Stazione di San Salvatore Telesino hanno eseguito nella giornata di ieri un’ordinanza applicativa di misure cautelari n ... ntr24.tv 2. Februar deltok Uliveti Castel San Martino i ein sanse- og smaksworkshop om olivenolje, arrangert av Slow Food Valle Telesina, der vi bidrog med olja vår og delte erfaringar Workshoppen vart halden hjå organisasjonen ICare, eit sosialt kooperativ nær S facebook