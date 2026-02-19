Stalking in Valle Telesina misura cautelare per 48enne | divieto di avvicinamento

Un uomo di 48 anni è stato colpito da una misura cautelare per stalking nella Valle Telesina. La decisione arriva dopo le indagini dei Carabinieri, che hanno accertato comportamenti minacciosi nei confronti delle vittime. La misura vieta all’uomo di avvicinarsi alle persone coinvolte e ai luoghi che frequentano abitualmente. L’ordine restrittivo mira a garantire la loro sicurezza e a prevenire ulteriori intimidazioni. Le autorità continuano a monitorare la situazione per assicurarsi che venga rispettata la disposizione.

Benevento, indagini dei Carabinieri: un 48enne non potrà avvicinarsi alle vittime né ai luoghi da loro frequentati. Disposto anche il divieto di dimora in due comuni. Misura cautelare eseguita dai Carabinieri. A seguito di un'attività d'indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Benevento, ieri i Carabinieri della Stazione di San Salvatore Telesino hanno eseguito un'ordinanza applicativa della misura cautelare del divieto di avvicinamento nei confronti di un 48enne del posto, gravemente indiziato del reato di stalking ai danni di due coniugi residenti nella Valle Telesina. Il provvedimento, emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Benevento, vieta all'indagato di avvicinarsi ai denuncianti e ai luoghi da loro abitualmente frequentati, imponendo una distanza minima di 500 metri.