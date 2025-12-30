Presidio di polizia per scongiurare botti e problemi

Una task force coordinata dalla questura di Ancona si presenta in piazza Roma per monitorare e prevenire l’uso di botti durante le prossime festività. L’obiettivo è garantire la sicurezza pubblica e prevenire eventuali incidenti, evitando che si ripetano situazioni problematiche come quelle dello scorso anno. La presenza delle forze dell’ordine intende favorire un clima sereno e rispettoso delle norme vigenti.

Una task force coordinata dalla questura dorica fissa in piazza Roma per evitare la deriva dello scorso anno sui botti. La notte del 31 dicembre scorso nella centralissima piazza anconetana furono segnalati episodi pericolosi legati ai petardi sparati con una certa insistenza e in modo irregolare da un gruppo di persone. Girarono video sui social e questo rese piazza Roma praticamente off limits: "Quest'anno le cose andranno sicuramente in modo diverso ha confermato il comandante della polizia locale, Marco Caglioti, che proprio ieri mattina ha partecipato a una riunione operativa in questura Tra l'altro non si trattava di botti e petardi leciti, ma illegali e dunque ancora più pericolosi per l'incolumità delle persone.

