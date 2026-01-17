Poggibonsi | l’intervento La società Acque opera sul ponte sullo Staggia

A Poggibonsi, lungo viale Marconi, la società Acque sta effettuando un intervento sul ponte che attraversa il torrente Staggia. Il personale è al lavoro per eseguire le operazioni necessarie, garantendo la sicurezza e la funzionalità della struttura. L'intervento si inserisce in un progetto di manutenzione volto a preservare le infrastrutture del territorio e assicurare un corretto funzionamento delle reti idriche.

Personale della società Acque al lavoro a Poggibonsi, sul lato del ponte sul torrente Staggia in viale Marconi. Mentre si appresta all'ingresso nella fase cruciale l'adeguamento sismico della struttura, ecco le riparazioni - avviate già nelle scorse settimane - dovute a una rottura idrica improvvisa. Adesso la sostituzione di altri cinquanta metri di tubazione. "Un rinnovamento dell'acquedotto, già in programma, che Acque spa ha anticipato tenuto conto del cantiere già aperto in zona. L'intervento sarà completato, condizioni meteorologiche permettendo, entro questo mese di gennaio e a seguire, presumibilmente a inizio febbraio, entrerà nel vivo l'adeguamento sismico del ponte con la realizzazione dei pali di sottofondazione.

