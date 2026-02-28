Stadio della Roma a Pietralata una nuova Ztl per il Pertini

A Pietralata, nel progetto per il nuovo stadio della Roma, è prevista l’istituzione di una Ztl che sarà attiva nei giorni delle partite. Questa zona limitata interesserà anche l’area dell’ospedale Pertini, offrendo un accesso regolamentato durante gli eventi sportivi. La proposta è stata presentata al Campidoglio e si aggiunge alle iniziative già annunciate per il futuro impianto.

Non solo la Lazio per il Flaminio. Anche la Roma, nel progetto presentato al Campidoglio per il futuro stadio a Pietralata, ha immaginato una nuova Ztl da attivare nei giorni delle partite, ma in questo caso sarà a servizio dell'ospedale Pertini. La delibera approvata giovedì dalla giunta capitolina dovrebbe arrivare in Aula, per il «sì» definitivo, verso metà marzo (un'ipotesi è il 13 ma richiederebbe una convocazione straordinaria) e prende atto del Progetto di fattibilità tecnica ed economica depositato dalla società a dicembre scorso. E tra le soluzioni ideate dalla Roma per «garantire la piena operatività dell'ospedale Pertini » - si legge nell'atto - c'è quella di chiudere al traffico le due «rampe di ritorno lungo via dei Monti Tiburtini (sovrappasso e sottopasso) durante lo svolgimento delle partite».