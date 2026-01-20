Una villa romana situata a Pietralata potrebbe influire sui lavori per lo Stadio della Roma. La Soprintendenza ai beni culturali ha richiesto alla società giallorossa di completare gli scavi archeologici prima di procedere con la costruzione. Questa richiesta deriva dalla presenza di importanti reperti storici che richiedono attenzione e rispetto nel rispetto del patrimonio culturale.

Una villa romana mette in pericolo lo stadio della Roma a Pietralata. La Soprintendenza ai beni culturali ha chiesto alla società giallorossa di completare gli scavi prima dei lavori. Un documento di cui parla il Fatto Quotidiano firmato dalla Soprintendenza solleva quattro punti critici sul sito. In primo luogo attende la comunicazione per la ripresa degli scavi interrotti a giugno. Già nel 2024 la Soprintendenza aveva chiesto modifiche per evitare “interferenze dirette”, mai prese in considerazione dal club: ora la Roma deve spiegare. Anche perché in corrisponza della vista è prevista una grande rampa con opere di fondazione.🔗 Leggi su Open.online

Stadio della Roma a Pietralata: una villa romana ferma i lavoriLo stadio della Roma a Pietralata sta incontrando un ostacolo inatteso: un ritrovamento archeologico di epoca romana ha fermato temporaneamente i lavori.

La Roma si muove per Euro 2032: consegnato il progetto per lo stadio a PietralataLa Roma ha presentato il progetto per il nuovo stadio a Pietralata, in preparazione agli Europei 2032, che si svolgeranno tra Italia e Turchia.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Una villa romana mette in pericolo lo Stadio della Roma a Pietralata? - La Soprintendenza ai beni culturali ha chiesto alla società giallorossa di completare gli scavi prima dei lavori. msn.com

Ladri nella villa di Valentino, guardia spara e li mette in fuga - Domenica pomeriggio una coppia di ladri ha tentato di fare irruzione nella villa romana dello stilista Valentino Garavani, ma i due sono stati sorpresi nel giardino della tenuta e messi in fuga da un ... ansa.it

LA ROMA MARTEDÌ SCORSO HA PRESENTATO UFFICIALMENTE IL PROGETTO DEFINITIVO STADIO A PIETRALATA!!!

Firenze, fino all’8 marzo 2026 CENTOVENTI – 1905-2025 VILLA ROMANA Fin dai suoi inizi, Villa Romana si è distinta come spazio libero e indipendente, dedicato alla sperimentazione artistica e allo scambio internazionale, lontano dai paradigmi accademici - facebook.com facebook