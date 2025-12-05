LVMH Matteo De Rosa lascia il ruolo di CEO di Métiers d’Art dopo quattro anni alla guida del gruppo operativo nel settore del lusso
Durante il suo mandato, il Manager si è occupato di coordinare la catena di approvvigionamento strategico, supervisionando manifatture internazionali e consolidando le competenze produttive delle maison del gruppo LVMH, azienda che opera nel settore del lusso, ha annunciato le dimissioni di M. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Matteo De Rosa lascia la guida di LVMH Métiers d'Art, divisione chiave nelle filiere strategiche e nei materiali preziosi del gruppo del lusso. LVMH conferma l'uscita del manager il 17 ottobre e annuncia che il successore sarà comunicato a breve.
Lvmh Métiers d'Art, Matteo De Rosa lascia la guida della divisione - La divisione Métiers d'Art è nata nel 2015 per volere di Bernard Arnault e con l'intento di assicurarsi una fornitura perpetua di materie prime altamente pregiate.