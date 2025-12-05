LVMH Matteo De Rosa lascia il ruolo di CEO di Métiers d’Art dopo quattro anni alla guida del gruppo operativo nel settore del lusso

Ilgiornaleditalia.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante il suo mandato, il Manager si è occupato di coordinare la catena di approvvigionamento strategico, supervisionando manifatture internazionali e consolidando le competenze produttive delle maison del gruppo LVMH, azienda che opera nel settore del lusso, ha annunciato le dimissioni di M. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

lvmh matteo de rosa lascia il ruolo di ceo di m233tiers d8217art dopo quattro anni alla guida del gruppo operativo nel settore del lusso

© Ilgiornaleditalia.it - LVMH, Matteo De Rosa lascia il ruolo di CEO di Métiers d’Art dopo quattro anni alla guida del gruppo operativo nel settore del lusso

Scopri altri approfondimenti

lvmh matteo de rosaLvmh Métiers d’Art, Matteo De Rosa lascia la guida della divisione - La divisione Métiers d’Art è nata nel 2015 per volere di Bernard Arnault e con l’intento di assicurarsi una fornitura perpetua di materie prime altamente pregiate. pambianconews.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Lvmh Matteo De Rosa