Spritz alle 8 di mattina a 16 anni? Non è così grave | la lettera di una studentessa

Una studentessa di 16 anni ha scritto una lettera in risposta a un articolo pubblicato dal Gazzettino, che descrive minorenni sorprese al bar alle prime ore del mattino mentre consumano un aperitivo alcolico. La vicenda riguarda diverse ragazze e si è diffusa, attirando l’attenzione su un fenomeno che coinvolge giovani e consumo di alcol in orari insoliti. La questione ha suscitato discussioni tra i lettori e tra gli adulti.

SACILE - Continua a far parlare, l'articolo del Gazzettino sulle minorenni pizzicate al bar di prima mattina, intente a far colazione con un aperitivo alcolico. A distanza ormai di qualche tempo, è emersa la risposta inviata da una studentessa di un istituto sacilese. E allora ecco le risposte dovute, con una premessa o due. La prima: ricevere la critica da questa studentessa dà speranza per il futuro. Modalità, toni, linguaggio sono sicuramente adatti a una persona pronta per la maturità. La seconda: un quotidiano riporta fatti, solo quelli, talvolta con indulgenza, altre volte forse con più durezza, ma sempre partendo da un fatto....