Bacio con la studentessa di 16 anni Il professore assolto in Appello

La Corte di Appello di Milano ha assolto un ex professore di 65 anni, accusato di aver avuto un rapporto sessuale con una studentessa di 16 anni. Dopo il processo di primo grado, i giudici hanno deciso di non condannarlo, ritenendo che le prove non fossero sufficienti. L’uomo, che insegnava italiano in un istituto tecnico di Lissone, aveva sempre negato ogni accusa.

Assolto dall'accusa di atti sessuali con una sua studentessa di 16 anni. Lo ha deciso la prima sezione della Corte di Appello di Milano per l'ex professore di italiano in pensione di 65 anni che insegnava in un istituto tecnico superiore di Lissone. I giudici hanno confermato la condanna, a 10 mesi di reclusione con la pena sospesa, solo per avere alterato il registro elettronico della scuola per far risultare regolarmente in classe la studentessa mentre invece si trovava in sua compagnia in un locale nella sua disponibilità e adibito a deposito, dove sarebbero avvenuti, secondo l'accusa, almeno due incontri sessuali.

