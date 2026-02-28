Sprint Milan si tenta un super colpo dal Chelsea | i dettagli

Il Milan sta cercando un attaccante di livello e ha messo nel mirino un giocatore del Chelsea. La società rossonera sta valutando questa possibilità, mentre le trattative sembrano essere in fase di sviluppo. I dettagli sono ancora riservati, ma l’interesse per il profilo del calciatore è stato confermato da fonti vicine alla squadra. La decisione finale potrebbe arrivare nei prossimi giorni.

Il Milan continua a sondare il mercato alla ricerca di un grande attaccante: le ultimissime in casa rossonera. Il riscatto di Niclas Füllkrug dal West Ham non appare per nulla scontato e le condizioni di Santiago Gimenez non fanno dormire sonni tranquilli. Proprio per questo motivi, il Milan continua a monitorare con grande attenzione il calciomercato con l'obiettivo di prendere un grande attaccante al termine della stagione in corso. Un numero 9 che possa essere decisivo in zona gol e rendere ancora più competitivi i rossoneri, sia in Italia che in Europa. Tare (Ansa Foto) – calciomercato.it I nomi che circolano sono diversi, ma uno dei profili da tenere assolutamente in considerazione in ottica Milan è quello di Nicolas Jackson, senegalese classe 2001 attualmente in prestito dal Chelsea al Bayern Monaco.