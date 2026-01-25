Avram Grant Juve Stabia | l’ex Chelsea è il nuovo Head of Football Operations delle Vespe Di cosa si occuperà il super colpo in dirigenza

Avram Grant, ex manager del Chelsea, è stato nominato nuovo Head of Football Operations della Juve Stabia. In questa posizione, si occuperà della pianificazione strategica delle attività sportive, della gestione delle risorse tecniche e della supervisione delle questioni relative al settore giovanile e alla rosa. La sua esperienza internazionale mira a rafforzare il progetto sportivo delle Vespe, contribuendo allo sviluppo e alla crescita del club campano.

Dybala a caccia di riscatto in Roma Milan: perché l’argentino può essere decisivo all’Olimpico. C’è un motivo, e sul futuro. Calciomercato Fiorentina: in quattro possono lasciare la Viola a gennaio! In entrata sono loro i grandi obiettivi. Ultimissime novità Calciomercato Juventus: se saltasse En-Nesyri.Tre alternative al marocchino, ecco i nomi nell’agenda di Ottolini e Comolli Calciomercato Lazio: Romagnoli saluta, mentre Gila.Si apre questo scenario per il futuro dello spagnolo! Cosa bisogna aspettarsi Mercato Roma, i giallorossi non si fermano! Ancora colpi da qui alla fine, 5 nomi sul taccuino di Massara. 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Avram Grant Juve Stabia: l’ex Chelsea è il nuovo Head of Football Operations delle Vespe. Di cosa si occuperà il super colpo in dirigenza Leggi anche: Juve Stabia, niente da fare contro il Modena: al Braglia, vespe travolte 3-0 Trezeguet River Plate: ufficiale l’ingresso dell’ex Juventus nella dirigenza argentina. Quale ruolo avrà e di cosa si occuperàDavid Trezeguet entra a far parte della dirigenza del River Plate, confermando il suo impegno nel club argentino. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Argomenti discussi: Juve Stabia, l’ex Chelsea Grant a capo delle operazione calcio di Solmate. ESCLUSIVA TB - Schira: Juve Stabia, Avram Grant nuovo Head of FootballAffare fatto! Avram Grant, ex manager di Chelsea e West Ham, è il nuovo Head of Football della Juve Stabia. tuttob.com Avram Grant nuovo capo delle operazioni calcistiche della Juve StabiaL’ex allenatore del Chelsea entra nella struttura del club con un ruolo strategico: supervisionerà l’area sportiva e l’efficienza operativa ... gianlucadimarzio.com Avram Grant, ex allenatore del @ChelseaFC, è il nuovo Head of Football Operations della @ssjuvestabiaspa x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.