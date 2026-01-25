Avram Grant Juve Stabia | l’ex Chelsea è il nuovo Head of Football Operations delle Vespe Di cosa si occuperà il super colpo in dirigenza

Avram Grant, ex manager del Chelsea, è stato nominato nuovo Head of Football Operations della Juve Stabia. In questa posizione, si occuperà della pianificazione strategica delle attività sportive, della gestione delle risorse tecniche e della supervisione delle questioni relative al settore giovanile e alla rosa. La sua esperienza internazionale mira a rafforzare il progetto sportivo delle Vespe, contribuendo allo sviluppo e alla crescita del club campano.

Leggi anche: Juve Stabia, niente da fare contro il Modena: al Braglia, vespe travolte 3-0

Trezeguet River Plate: ufficiale l’ingresso dell’ex Juventus nella dirigenza argentina. Quale ruolo avrà e di cosa si occuperàDavid Trezeguet entra a far parte della dirigenza del River Plate, confermando il suo impegno nel club argentino.

