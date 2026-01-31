Calciomercato Milan preso a titolo definitivo un talento dal Chelsea | i dettagli
Il Milan ufficializza l’arrivo di un giovane talento dal Chelsea. Secondo le ultime notizie, il club rossonero ha concluso l’affare e ha preso il giocatore a titolo definitivo. Ancora da capire i dettagli economici dell’operazione, ma l’obiettivo è rinforzare la rosa per la seconda parte della stagione.
Continua il mercato scoppiettante del Milan. Dopo che la sessione invernale di mercato era cominciata con l'arrivo di Niclas Fullkrug, sbarcato a Milano dal West Ham con la formula del prestito gratuito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro, del Milan si è parlato poco. Ma, come noto, negli ultimi giorni è letteralmente 'esploso'. Tantissime trattative in pochissimo tempo. In giornata il club di Via Aldo Rossi ha chiuso l'arrivo dall'Hellas Verona del giovane Cissé, bruciando la concorrenza del PSV Eindhoven in pochissimo tempo. LEGGI ANCHE: Ufficiale, Maignan ha firmato il rinnovo di contratto col Milan fino al 2031. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
10 milioni al Milan, mancano gli ultimi dettagli: cessione a titolo definitivo
Il Milan sta finalizzando la cessione di un suo giocatore a titolo definitivo, un’operazione che potrebbe portare nelle casse del club circa 10 milioni di euro.
Calciomercato Juventus, testa a testa con l’Inter per quell’obiettivo: Marotta vorrebbe acquistarlo subito a titolo definitivo! I dettagli
Sul calciomercato Juventus, si intensificano le trattative per un esterno d’attacco, con l’Inter che mira a inserirsi nella corsa.
Di Marzio: Il Milan ha preso a titolo definitivo Yahya Idrissi Regragui del ChelseaGianluca Di Marzio racconta di un colpo del Milan Futuro: Il Milan ha preso a titolo definitivo Yahya Idrissi Regragui del Chelsea. Il giocatore è già a ... milannews.it
Altro colpo in casa Milan: preso il 2008 Dalpiaz dal Bayern MonacoSecondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, i rossoneri avrebbero chiuso un altro colpo in vista del futuro. Nelle scorse ore vi avevamo parlato della trattativa tra il Milan e ... milannews.it
Calciomercato Milan, ore calde per Mateta: il Crystal Palace fa muro, le ultime #SempreMilan #ACMilan #Milan x.com
«DAL BAYERN AL MILAN: ECCO ELIAS DALPIAZ! IL TALENTO DEL 2008 FIRMA COL DIAVOLO: JOLLY DIFENSIVO PER LA PRIMAVERA #Dalpiaz #Milan #BayernMonaco #Primavera #Calciomercato #Gazzetta - facebook.com facebook
