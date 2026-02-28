Lo Spezia ha conquistato una vittoria esterna contro il Cesena, un risultato che ha rafforzato la fiducia della squadra. L’allenatore ha dichiarato l’intenzione di mantenere la continuità delle prestazioni anche nella prossima partita contro la Reggiana, che si giocherà in casa. La sfida rappresenta un momento cruciale in chiave salvezza per la squadra ligure.

La vittoria esterna di Cesena ha restituito fiducia e ossigeno allo Spezia, chiamato ora a dare continuità davanti al proprio pubblico in uno snodo pesantissimo in chiave salvezza contro la Reggiana. Roberto Donadoni chiede ai suoi una prova di spessore, consapevole che il momento è ricco di opportunità per invertire davvero la rotta. Quanto pesa l'onda lunga della rimonta di Cesena? "La rimonta è stata bella, ma ormai va messa alle spalle. Ora dobbiamo dare continuità: servirà una prestazione di grande spessore, dipende molto da noi". Quanto è servita la settimana di lavoro per recuperare uomini e prepararsi al tour de force? "Abbiamo avuto il tempo giusto per lavorare bene.

© Sport.quotidiano.net - Spezia Avanti sulla strada tracciata a Cesena. Donadoni: "Dare continuità con la Reggiana"

