Cesena-Spezia 2-3 | la grande risposta del gruppo salva Donadoni

Il match tra Cesena e Spezia ha visto i liguri vincere 3-2 grazie a una rimonta decisa. La causa principale è stata la determinazione dello Spezia, che ha recuperato due volte lo svantaggio e ha segnato il gol decisivo negli ultimi minuti. Artistico ha segnato due volte, mentre Aurelio ha contribuito con un gol importante. La partita ha mostrato l’impegno di entrambe le squadre fino alla fine, lasciando il pubblico senza fiato.

Cesena, 21 febbraio 2026 – Che bella risposta per tutti! Lo Spezia passa al Manuzzi di Cesena, in rimonta, con una bella doppietta di Artistico e rete di Aurelio. Sempre avanti i romagnoli, prima con Shpendi in avvio e poi con Berti, ma gli aquilotti non demordono e dimostrano una grande grinta nel ribaltare la sfida della settima di ritorno. Mister Donadoni, a cui è stata rinnovata la fiducia in questi giorni più recenti, non certo facili per l'intero gruppo, da parte del presidente Stillitano (e soprattutto del patron Roberts), può finalmente festeggiare una bella vittoria esterna, che rilancia gli spezzini nella corsa salvezza.