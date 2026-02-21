Cesena-Spezia | sfida salvezza al Manuzzi Donadoni rischia Mignani

Cesena e Spezia si affrontano oggi al Manuzzi in un match decisivo per la salvezza. La causa è la lotta per evitare la retrocessione, con le squadre che puntano a portare a casa i tre punti. Il Cesena, sotto la guida di Mignani, inserisce Amoran al posto di Zaro e sceglie Cerri e Shpendi in attacco. La partita si gioca in un clima teso, con entrambe le squadre determinate a fare risultato.

Cesena e Spezia si affrontano oggi al Manuzzi in un match cruciale per le rispettive ambizioni. Il Cesena, guidato da Mignani, schiera Amoran al posto di Zaro, mentre in attacco spazio alla coppia Cerri-Shpendi. Lo Spezia di Donadoni, reduce da un periodo di difficoltà, risponde con l’ex Adamo e Aurelio, quest’ultimo con un passato nelle fila del Cesena. Il Manuzzi si prepara ad ospitare una sfida che assume toni decisivi per entrambe le squadre. La necessità di fare punti è imperativa, soprattutto per lo Spezia, attualmente coinvolto in una lotta serrata per la salvezza. L’atmosfera che si respira in città è carica di tensione, con i tifosi che sperano in una prestazione convincente dei propri beniamini. 🔗 Leggi su Ameve.eu

DIRETTA Cesena-Spezia 0-0, match delicato al Manuzzi: Mignani lancia Amoran e la coppia Cerri-Shpendi in attaccoMignani ha scelto di schierare Amoran e la coppia Cerri-Shpendi in attacco per la sfida tra Cesena e Spezia, un match decisivo per evitare la crisi delle squadre.

Cesena-Spezia, sfida tra squadre in crisi. Mignani: "Ho cercato di lavorare sull'autostima dei giocatori"Sabato alle 17:15 al Manuzzi, Cesena e Spezia si affrontano in una partita difficile per entrambe le squadre, entrambe in crisi di risultati.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.