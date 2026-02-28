Speed skating Lorenzo Minari a ridosso della top ten anche nei 1000 ai Mondiali Junior

Nella seconda giornata dei Mondiali junior di speed skating in corso a Inzell, in Germania, si sono disputate le gare sui 1000 metri sia per uomini che per donne, insieme alle competizioni sui 3000 femminili e sui 5000 maschili. Tra i partecipanti italiani, Lorenzo Minari si è piazzato vicino alla top ten nella gara dei 1000 metri. La competizione continua con altre gare in programma.

Proseguono alla Max Aicher Arena di Inzell, in Germania, i Mondiali junior 2026 di speed skating: nella seconda giornata spazio ai 1000 per uomini e donne, ai 3000 femminili ed ai 5000 maschili. L'Italia raccoglie un piazzamento a ridosso della top ten, con Lorenzo Minari 12° anche sui 1000. Nei 1000 femminili terzo oro, dopo 500 e 1500, per la kazaka Kristina Shumekova, che si impone in 1:16.34, andando a precedere la nipponica Ayano Sekiguchi, d'argento in 1:16.66, a 0.32, e l'austriaca Jeannine Rosner, di bronzo in 1:17.00, a 0.66. La migliore delle azzurrine è Noemi Libralesso, 33ma in 1:21.22, a 4.88. Nei 1000 maschili cala il tris anche il teutonico Finn Sonnekalb, che dopo 500 e 1500 vince ancora, in 1:08.