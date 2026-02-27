Mondiali Junior di speed skating | Minari e Abis a un passo dalla top ten a Inzell

Ai Mondiali Junior di speed skating a Inzell, le atlete italiane Minari e Abis si sono avvicinate alla top ten nelle rispettive gare di 500 e 1500 metri. La prima giornata di competizioni presso la Max Aicher Arena ha visto assegnare i titoli nelle discipline maschili e femminili, creando un inizio competitivo e ricco di emozioni.

Alla Max Aicher Arena di Inzell sono scattati i mondiali Junior 2026 di speed skating, con una prima giornata intensa che ha assegnato subito i titoli su 500 e 1500 metri sia al maschiale sia al femminile. Per l'Italia l'avvio è incoraggiante: arrivano due piazzamenti "di confine", molto vicini alla top ten, grazie a Lorenzo Minari nei 1500 e a Edoardo Abis nei 500. Risultati che non valgono medaglie, ma indicano competitività e margini su cui lavorare nel prosieguo della rassegna. La prova dei 1500 uomini conferma la superiorità del tedesco Finn Sonnekalb, capace di imporsi con 1:44.86 e di firmare così un'altra vittoria dopo quella distanza più breve.